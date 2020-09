Yedlin: “Se vienen las peores semanas, hay que extremar los cuidados”

El diputado nacional Pablo Yedlin conversó con Los Primeros y brindó detalles de la situación sanitaria en la provincia:

“Tucumán está viviendo hoy la situación de circulación comunitaria hace más de un mes, lo que generó un crecimiento exponencial de los contagios que se fue empeorando en las últimas semanas. Algunos pacientes con síntomas leves, otros que hacen neumonía que necesitan oxígeno y otro grupo que necesita terapia intensiva”, expresó.

En ese sentido, agregó: “esto hizo que las camas de terapia intensiva y de respiradores, junto con el personal que los debe atender, fueran exigidos cada vez más en sus tareas”.

Yedlin señaló que “por ahora, Tucumán se mantiene con una capacidad de respuesta suficiente. Pero que es limitada, esto es algo que debemos tener en cuenta los tucumanos. Ningún país del mundo ha soportado un crecimiento masivo de casos. Esto nos debe llamar a la precaución, una cosa es que los bares estén abiertos y otra cosa es que decidamos ir a los bares”.

Y agregó: “yo llamo a la conducta social, a entender que si no necesitamos salir de casa, nos quedemos. No generemos reuniones sociales ni familiares amplias. Si podemos hacer actividad física en casa, lo hagamos. Intentemos mantenernos lo más cuidados posibles”.

“Todavía nos faltan varias semanas de crecimiento y la situación no está controlada. Tucumán es una provincia muy densamente poblada con lo cual no estamos tan lejos de llegar a los 1.000 casos diarios. Hay que tener en cuenta que también hay un límite en la cantidad de casos denunciados y los que se pueden hacer testeos”.

La recomendación del doctor es que todas aquellas personas que no entran dentro del grupo de riesgo, que presentan síntomas leves son aquellas que contagian a otras que sí son de riesgo: “si nos venimos cuidando desde hace tantos meses, este es el momento para extremar los cuidados porque las próximos dos o tres semanas que se vienen, serán las peores”, señaló.

Por otro lado destacó la capacidad de respuesta sanitaria de Tucumán: “es mucho más amplia que Salta y Jujuy, porque tiene un sector público y privado que son muy potentes. Esto no quiere decir que no vayamos a colapsar, pero la provincia no está en riesgo inminente por ahora”.