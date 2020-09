Familiares de policías asesinados temen que el único imputado pueda salir en libertad

El sargento 1° Cristian Peralta, de 37 años y el cabo 1° Sergio Páez González de 44, fueron ejecutados desde una camioneta, el 13 de febrero de 2018, cuando acudieron al parque 9 de Julio para dar respuesta a un llamado del 911.

Realizaban un control en la zona, cuando se detuvieron para identificar al conductor de una camioneta, quien les disparó apenas descendieron del móvil en el que se desplazaban y luego escapó.

El oficial Páez González murió en el acto como consecuencia de los cuatro impactos que recibió en el cuerpo, mientras que su compañero, que quedó herido de gravedad, fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla. Sin embargo, Peralta no logró sobrevivir el episodio y murió a los pocos minutos. Antes de que fueran sorprendidos, los agentes habían dejado sus chalecos antibala dentro del patrullero.

Máximo Alejandro Abraham, el principal sospechoso del crimen fue interceptado por la policía a las pocas horas y detenido. Está tras las rejas bajo prisión preventiva (con una prórroga de seis meses) pero sin un juicio que dicte una condena firme. Temen que pueda salir en libertad.

La causa está elevada a juicio pero aún no dictan una fecha. Carina Olea (viuda de Páez Gonzalez) y Noelia Feres (viuda de Cristian Peralta), piden una respuesta urgente de la justicia.

“Tengo broca, impotencia, me siento como burlada. Dieron una prórroga de seis meses de calvario, implorando que nos den justicia. Quiero que vamos a juicio, que la justicia me de respuestas. Yo sé que este infeliz hace muchos movimientos dentro de la cárcel. Pido la fecha del juicio, no más prórroga. El puede quedar libre”

“Las muertes injustas se tienen que acabar en Tucumán. El que mata, tiene que ir preso. No puede existir más la puerta giratoria. Estoy harta de pedir justicia, es un derecho civil que nos corresponde. Nadie me da una respuesta, ni el estado ni la justicia”