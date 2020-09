Alerta en la Costanera por la presencia de “Cripy”, una nueva droga

Un nuevo tipo de cannabis se ha popularizado en mercado de drogas y está presente en Tucumán. La marihuana ‘cripy’ es diez veces más potente que la común y puede llegar a costar igual que el clorhidrato de cocaína en algunos países.

En las últimas semanas, esta marihuana, alterada genéticamente, se introdujo en los barrios marginales de la provincia. Esta planta, al tener efectos más intensos y de mayor duración, se ha convertido en una estupefaciente muy cotizado a nivel mundial.

La marihuana ‘cripy’ o ‘gourmet’, cuyo tratamiento se realiza en invernaderos de alta calidad, puede llegar a tener consecuencia nefastas para sus consumidores. El consumo excesivo de este cannabis intervenido provoca alteraciones en el neurodesarrollo, pérdida de la motivación, memoria y de capacidades cognitivas.

La mayor concentración de THC y su alto poder adictivo, hace que los efectos, tanto placenteros como negativos, se incrementen sustancialmente en sus consumidores de la marihuana ‘cripy’

Los fumadores de este tipo de cannabis se exponen al riego de sufrir de una intoxicación, ansiedad, ataques de pánico, paranoia o crisis sicótica, llegando al punto de provocarse daños cerebrales irreparables.

En el barrio La Costanera, Isabel tiene a su hijo adicto a esta droga y cuenta una dura realidad. Pide ayuda urgente.

“Ayer internaron a mi hijo porque ya es la sexta vez que se intenta ahorcar. Pido que me ayuden. Hace un mes y medio perdí a mi hermano por la misma situación, la droga. Yo no quiero vivir más así y también intenté ahorcarme. No quiero perder a mi hijo. Esta droga lo deja mal, le baja la presión y queda como muerto. Él consume faso, pastillas, poxiran y otra droga que salió hace poco”