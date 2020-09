Murió una jueza de la Corte de EEUU, defensora de los derecho de las mujeres

El ícono progresista y decano de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, murió a la edad de 87 años después de una batalla contra el cáncer de páncreas, anunció la corte el viernes.

Ginsburg, conocida cariñosamente como Notorious RBG, falleció “esta noche rodeada de su familia en su casa en Washington, DC”, dijo el tribunal en un comunicado. Días atrás, había sido ingresada en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, luego de que fuera evaluada en el hospital Sibley Memorial, en Washington, “después de experimentar fiebre y escalofríos”, dijo la vocera de la Corte Suprema, Kathleen Arberg, según la televisora CNN.

La portavoz detalló que la magistrada fue sometida a un procedimiento endoscópico para limpiar un stent de conducto biliar que se colocó en agosto del año pasado.

