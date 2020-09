Cafiero habló sobre el dolar y apuntó contra el macrismo

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se manisfestó respecto a las nuevas medidas sobre la moneda extranjera. “El escenario es bastante claro, necesitamos volver a recomponer un sector potente que exporte y traiga dolares”, afirmó el mandatario. Luego de una semana de gran versatilidad, producto de las nuevas restricciones, Cafiero afirmó que “la Argentina necesita dólares genuinos”.

El jefe de ministros apuntó que los dólares que ingresaron al país durante la gestión anterior fueron “especulativos”. También remarcó que “sigue habiendo inversiones en dólares en Argentina. Es algo que está sucediendo y queremos que eso crezca”.

Al ser consultado por los tiempos de las restricciones vigentes para la compra del dólar ahorro, el funcionario detalló: “A partir de que recuperemos las exportaciones vamos a tener más normalizado el mercado cambiario”. “Necesitamos cuidar los dólares para que sean aplicados allí, para la producción y el empleo. No son medidas que sean un fin en sí mismo, sino que son transitorias hacia un horizonte, que es recuperar las exportaciones”, detalló el jefe de gabinete.

Por último, Cafieo apuntó contra el macrismo al referirse a la actividad del ex presidente Mauricio Macri: “Si no viniéramos a transformar nada y no nos importara la salud de los argentinos y argentinas, hubiéramos estado viajando como lo hizo el ex presidente. Pero no es nuestro caso”.

Fuente: El cronista