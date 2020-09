Diego Schwartzman eliminó a Rafael Nadal en cuartos de final en Roma

Diego Schwartzman lo hizo. El Peque eliminó a Rafael Nadal en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras vencerlo en sets corridos por 6-3 y 7-5. Fue su primera victoria en la historia frente al español. En semifinales se medirá con Denis Shapovalov.

En el primer set, el argentino se hizo con el mando del partido tras quebrar en el quinto game. Su nivel tenístico lo mantuvo durante todo el parcial y dio el primer paso tras imponerse por 6-3.

El segundo set fue palo a palo. Schwartzman tuvo un indicio de lo que se venía en el quinto game, pero desperdició una gran chance de romper el saque del mallorquín tras estar 15 a 40.

Luego del 3 a 3 en el marcador comenzó una maratónica final, siempre con el Peque en la dirección de los hilos. El argentino quebró en el séptimo, pero Rafa se recuperó en el octavo. Lo mismo pasó en el noveno, Schwartzman volvió a romper el saque y sacó para partido, pero el Toro mostró de qué esta hecho y selló el 5 a 5.

El Peque se hizo gigante en los últimos dos games y sacó adelante una victoria que quedará grabada para siempre en su memoria. Fue en sets corridos ante uno de los mejores de toda la historia del tenis.

