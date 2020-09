Al Defensor del Pueblo le preocupa la desobediencia social en la pandemia

Fernando Juri Debo, el Defensor del Pueblo de Tucumán, manifestó su preocupación ante el elevado número de contagios de Covid-19 que se producen en la provincia y en particular, por la gran cantidad de llamados que recibieron durante el fin de semana por la falta de camas en los sanatorios privados.

Temiendo que el pico de contagios todavía no llegó, el ombudsman indicó que le preocupa la desobediencia de la gente en no acatar las recomendaciones sanitarias que rigen para evitar la propagación del virus. “No hacen caso, andan por las calles a pesar de las restricciones, todos amontonados y eso me preocupa”, dijo Juri Debo. Agregó que “el gobierno debería tomar otro tipo de medidas porque la gente no está colaborando, debería volver a una Fase 1 para las actividades sociales”.

Descartó aplicar el aislamiento estricto como al comienzo de la pandemia, al señalar que “eso resultaría lapidario para el comercio y ciertas actividades económicas. Estamos en plena zafra azucarera, por eso no creo que sea conveniente volver a Fase 1, pero si se debería atacar las reuniones sociales porque allí se producen los mayores contagios”.