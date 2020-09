Cómo reaccionó el “Tucu” López tras la viralización de sus fotos con Jimena Barón

Jimena Barón volvió a estar en las noticias del corazón. Pese a que hace más de dos meses no emite una palabra ni aparece en redes sociales, ahora todo indica que surgió un romance inesperado. Luego de los rumores de su regreso con Mauro Caiazza, “Juariu”, la instagramer temida por los famosos develó imágenes exclusivas de que el nuevo compañero de la cantante no sería su ex sino el “Tucu” López, el actor reconocido por su participación en “Sex”, obra destacada de José María Muscari.

“Yo veía que decían que había vuelto con Mauro Caiazza. Pero a mí me encanta Villa Urquiza y tengo mucha gente amiga ahí. Y Villa Urquiza habla… Si vamos a comer a lo de Charly, estás al horno porque en frente y en la otra cuadra hay gente conocida mía”, expresó Susana Rocassalvo, la primera periodista que lanzó una nueva versión.

“Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro… hay una persona que es parecidísima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López. Hay que decir que es igual a Mauro. El barbijo nos confundió a todos, pero bueno ahí se ve claro”, escribió Juariu sobre el error. Y después afirmó: “Sí, chicos. Era el Tucu López”, agregó.

A las pocas horas, la instagramer Juariu (Vicky Braier) mostró las imágenes de Jimena compartiendo un café de la tarde junto a su nuevo amor. Luis López conocido como el “Tucu” es actor y productor de radio. También es locutor y se destacó por su sensualidad en las redes sociales a partir de su participación en “Sex”. En entrevistas anteriores, destacó que no está interesado en la convivencia con una pareja y está negado a casarse.

En Primicias Ya, se contactaron con el tucumano que fiel a su estilo de humor, se limitó a dar una reacción sobre las imágenes dejando más dudas que certezas: “¡Uy! Acá tomando un cafecito”.

