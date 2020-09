Vacuna de Oxford: Dos nuevos pacientes presentaron trastornos neurológicos

La vacuna de Oxford sigue con problemas. Después de que se pusieran en marcha los ensayos en la Fase III, dos mujeres que participaron como voluntarias presentaron efectos adversos. De las dos, una tendría explicación, pero la otra voluntaria sigue presentando efectos que han generado incertidumbre.

En los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-19 que están llevando a cabo el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, las dos voluntarias presentaron trastornos neurológicos a primera vista “inexplicables”.

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, la farmacéutica reveló detalles de sus ensayos clínicos, donde se abordó la situación de dos pacientes que tuvieron consecuencias al ser inoculadas.

En este mismo artículo se detalla el caso de estas dos mujeres que recibieron la vacuna experimental en el Reino Unido y, debido a los resultados adversos, obligaron a la suspensión de las pruebas. Uno de los casos es el de la primera mujer, que desarrolló una inflamación de la médula espinal (mielitis transversa), después de haber recibido una dosis de la vacuna, mientras que el segundo caso fue el de una voluntaria que enfermó después de la segunda dosis de la vacuna, obligando al laboratorio a la suspensión de los ensayos el pasado 6 de septiembre.

El primer caso, de acuerdo con el medio citado, fue explicado por una esclerosis múltiple que no le había sido diagnosticada y que no tenía que ver con la vacuna. Con respecto al segundo, si bien su diagnóstico no ha sido confirmado, fue considerado como inexplicable, ya que una fuente anónima indicó al medio estadounidense que también se trataría de una mielitis transversa.

Desde los grupos desarrolladores de la vacuna, en tanto, afirmaron que “se ha considerado poco probable que estas enfermedades estén asociadas a la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna”.

Fuente: eltrecetv