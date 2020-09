Protesta de trabajadores del turismo en la plaza Independencia

En el marco de una protesta a nivel nacional, trabajadores del sector turístico se reunieron en la plaza Independencia para protestar contra el 35% del nuevo impuesto al dólar.

Fernando Mignone, presidente de la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo, dialogó con Los Primeros: “Estamos representando a Tucumán en este reclamo nacional sobre este nuevo impuesto del 35%. Va a ser devastador para nuestro sector, ya que venimos de un 30% de impuesto país”.

“Teníamos la esperanza que, pasando la pandemia, íbamos a tener una luz. Este 35% nos ha destruido. No queremos que sigan cerrando las agencias de turismo y la gente no se quede sin trabajo. Pedimos que a las agencias de turismo no se le cobre ese 35%”, explicó.

“Con este aumento, va a ser inviable vender paquetes al exterior. Creemos que es muy importante que sepan que somos un sector muy golpeado, los últimos que vamos a salir. Pedimos por favor que contemplen eximir de ese impuesto a las agencias”, concluyó Mignone.