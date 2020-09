7 series con historias de amor (y desamor) para ver en Netflix

Una lista de series románticas de Netflix que van desde la comedia al drama, pero siempre con el romance como elemento principal.

Durante el último tiempo, Netflix añadió nuevos títulos a su variedad de series de amor. Y esto no es casualidad, ya que el cine romántico siempre fue uno de los géneros más consumidos en la industria. El romance fue, es y será el eje central de la mayoría de las historias que vemos en la pantalla.

Si estás buscando ver este tipo de contenido, entonces no podes dejar de ver las siguientes 7 series con las mejores historias de amor. En esta lista encontrarás grandes tiras románticas que van desde la comedia al drama, pero siempre con el romance como elemento principal.

Outlander

Claire Randall (Caitriona Balfe) es una enfermera de combate del año 1945. Misteriosamente, logra transportarse al año 1743, donde su vida asume riesgos que desconoce. En ambas épocas, la mujer se enamora de dos hombres diferentes, por lo que tendrá que luchar contra su corazón dividido en dos.

Gran Hotel

Los acontecimientos transcurren en 1905. Julio Olmedo (Yon González), un joven de origen humilde, llega hasta el idílico Gran Hotel, situado a las afueras de un pueblo llamado Cantaloa, para visitar a su hermana Cristina (Paula Prendes) que trabaja en el mismo como encargada de planta. Allí, Julio descubrirá que hace más de un mes que nadie sabe nada de ella (tras ser expulsada del hotel por el supuesto robo a un cliente). Para descubrir la verdad detrás de la misteriosa desaparición de su hermana, el joven se infiltra en el hotel donde ella trabajaba e inicia una investigación. De este modo irá conociendo al personal y entablará una relación con Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), una de las hijas de doña Teresa (Adriana Ozores), la propietaria del hotel.

Chesapeake Shores

Abby O’Brien (Meghan Ory) regresa a su ciudad natal, Chesapeake Shores, Maryland, para ayudar a su hermana Jess (Laci J. Mailey) con la posada Eagle Point. Sin embargo, además de que los negocios no van bien, el regreso de la joven al lugar está marcado por reencuentros y fantasmas del pasado.

Virgin River

Cuando la joven Melinda Monroe recibe una oferta de trabajo, decide mudarse de Los Ángeles al pequeño pueblo de Virgin River. Pero pronto se da cuenta de que la vida en este lugar remoto es más difícil de lo que imagina. Aprenderá a curar sus heridas, con la ayuda de alguien que la cuidará y la motivará a quedarse.

Love

El descarado Mickey (Gillian Jacobs) y el simpático nerd Gus (Paul Rust) son muy diferentes entre sí. A medida que se recuperan de relaciones fallidas, terminan teniendo que lidiar con los altibajos de la intimidad, el compromiso y la edad adulta. El amor es “una mirada intransigente, hilarante y dolorosamente honesta del amor”, que narra las dificultades para crear (o deshacer) los lazos de la vida moderna.

One More Time

La historia presenta el camino del cantante principal de una banda indie integrada por sus amigos y novia, pero no está realmente satisfecho con la vida que lleva. Sin embargo se sorprenderá de “saltos en el tiempo” que le harán ver el verdadero valor de las cosas que tiene.

The Time in Between

Sira Quiroga (Adriana Ugarte) es una costurera que parecía tener toda su vida planeada en Madrid. A punto de casarse, se enamora a primera vista de otro hombre y se traslada a Marruecos para estar con su nuevo amor. Allí pierde una fortuna y acaba convirtiéndose en espía de los aliados durante la guerra civil española.

Fuente: Mitre Noticias