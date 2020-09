Chahla: “Estamos parados en medio de la tormenta”

La ministra de Salud Pública de la Provincia, Rossana Chahla, fue contundente al expresar que habrá más casos de coronavirus en Tucumán, con un promedio de 500 casos por día, la curva de contagios sigue en franco ascenso y esto será así mientras la comunidad no cumpla con las mínimas recomendaciones sanitarias: el uso del barbijo, el lavo de manos y el distanciamiento social.

Ante la consulta de Omar Nóblega, la titular de la cartera de salud fue muy gráfica al expresar: “Estamos parados en medio de la tormenta”. Explicó que al pensar como sanitarista volvería a Fase 1, con un aislamiento total, pero la realidad le impide tomar esa decisión por muchos factores económicos y sociales.

La ministra Chahla afirmó que el mejor remedio contra el Covid-19 sigue siendo el “distanciamiento social y el aislamiento”. Estimó que la nueva normalidad se extenderá por mucho tiempo más, por lo que recomendó adoptar y aplicar todas las medidas sanitarias recomendadas desde el inicio de la pandemia.

“Lamentablemente todavía vemos que hay mucha gente que no cumple con lo mínimo, como es mantener la distancia de dos metros entre persona, eso no es caro de cumplir, pero nadie lo hace”, dijo Chahla.

Indicó que desde hace un mes comenzó a incrementar el porcentaje de positividad en el resultado de los hisopados. “Estaba en un 9 ó 10%, pero hoy tenemos un 50% y 60% de hisopados positivos por día. Esto quiere decir, que sobre 1.000 hisopados 500 son positivos para Covid-19 y creo que ese número seguirá creciendo. Lo digo por el comportamiento que veo de la gente y esto es el resultado de los últimos 15 días. Mientras siga habiendo gente que use mal o directamente no lleve barbijos y no mantenga el distanciamiento físico, vamos a tener más contagiados por día en Tucumán”.