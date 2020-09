Desbordó un canal del ingenio La Corona y provocó anegación en barrios lindantes

Producto del trabajo de mantenimiento que realizó el ingenio La Corona en zona de calle Nasif Estefano, al correr el agua, con malezas y la basura arrojada por vecinos de la ciudad se formó un tapón a la altura de la calle Ernesto Padilla y Virgen del Rosario provocando que varias cuadras de los barrios, Concepción III, Celestino Gelsi y Yocavil se inunden.

“Es un canal de desagüe de la cachaza del ingenio que ya es recurrente que desborde, no es la primera vez que sucede una situación así. La producción de este líquido es superior a la que años atrás tenía el ingenio. Como ustedes podrán observar, es producto de la limpieza del canal que se estuvo haciendo por parte del ingenio en la zona de calle Nasif Estefano, en este lugar hay un codo y se produce siempre está obstrucción que lamentablemente está totalmente compactado y no lo podemos limpiar de otra manera que rompiendo parte de la vereda”

Arquitecto Miguel Abboud, Secretario de Obras Pública del municipio local

“No son desagües cloacales y pluviales del municipio sino de una empresa particular que larga sus desechos, que atraviesan parte de la ciudad y que genera grandes inconvenientes no sólo de olores, sino en este caso un derrame de líquido que inunda absolutamente todo”, remarcó Abboud.

“Debemos hacer un trabajo serio y definitivo con el ingenio y redimensionar todo, con un conducto totalmente entubado para así evitar que la gente arroje desechos. Por suerte no tuvimos que romper el pavimento de la calle, sino las tapas de la vereda“, concluyó el funcionario municipal.

FUENTE: Bajo La Lupa