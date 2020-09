El ruido cambiario frenó las ventas de autos

La pandemia, la cuarentena que se volvió a instalar en algunas regiones del país, la reducción del mercado importador y ahora la falta de valor de referencia del dólar y la poca brecha entre el oficial con impuestos y el libre frenaron las operaciones de patentamientos.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, durante los primeros quince días de septiembre la venta de unidades acumula una caída de 23 por ciento. Aunque muestran una mejoría respecto de los meses anteriores, la falta de un tipo de cambio de referencia y la escasez de unidades hacen que los compradores no definan y que algunos concesionarios no vendan por la posibilidad de no poder reponer.

En Tucumán, el empresario Daniel Galina habló sobre la situación, la cual, no dista de lo que ocurre en el resto del país.