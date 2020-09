A partir del jueves, los hisopados se podrán realizar en todos los laboratorios de la provincia

El presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia, Carlos Fernández, señaló que “A partir del jueves 24, el hisopado estará al alcance de todos los laboratorios de la provincia. Desde Trancas hasta el sur”.

De esta manera los laboratorios provinciales se suman a lo que están realizando desde el Siprosa “Queremos colaborar con lo que viene realizando salud pública. Por otra parte que quede al alcance de las obras sociales. A un precio más acomodado”.

También manifestó que “los costos de los testeos bajarían, en un 40% o 50% de su precio actual. Favorecería a mejorar el servicio. Esto arrancaría este jueves o viernes de esta semana”.

Recordemos que una familia “tiene que pagar entre $ 12.000 y $ 16.000” para saber si tuvo o no coronavirus, ya que las obras sociales y prepagas no cubrían la realización de los análisis por no estar incluido en el nomenclador bioquímico”.