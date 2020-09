Video: “Me ofrecieron iniciar juicio político al juez Pedicone y dije que no”

Una mujer miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad reveló que le ofrecieron iniciar juicio político al juez Enrique Pedicone y rechazó la propuesta. Amalia Ojeda, mamá de Milagros Avellaneda y su bebé, Benicio Coronel (desaparecidos desde 2016) señaló que no quiso participar de la movida por considerarla netamente política.

“Ningún político va a hacer política con la causa de Milagros. Ninguno. A mí no se me acercó (anteriormente) ningún político ¿por qué se acercan ahora? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de la causa? ¿Hacer política? Conmigo no va”, remarcó. La mujer agregó que nunca, desde el sector político, se acercaron a ofrecerle ningún tipo de ayuda, especialmente para el hijo de Milagros que, con 10 años, no deja de preguntar por su madre.

“En cuatro años, ni el Gobierno ni la Secretaría de Derechos Humanos jamás nos dio atención psicológica ni para el niño ¿y ahora quieren arrimarse?”, se preguntó. Y remarcó que hace cuatro años, su abogada, Silvia Furque, presentó ante el Poder Ejecutivo una nota resaltando las deficiencias en instrumental para la búsqueda de personas desaparecidas y nunca recibió respuestas. “Los rastrillajes en busca de Milagros se hicieron con un palo. Es una vergüenza que en la provincia no haya tecnología para la búsqueda de personas”, reclamó.

El 1 de septiembre, Pedicone denunció ante la Justicia al vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva por tráfico de influencias y otros delitos. Según su demanda, Leiva intentó influenciar su fallo respecto de una causa judicial para mantener al acusado, el legislador Ricardo Bussi, permanentemente imputado para poder manejarlo políticamente. Pedicone asegura que grabó el momento en el que el miembro del alto tribunal dijo hablar en nombre del gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y presentó esos audios a la Justicia.

Una semana más tarde, el ex legislador Juan Eduardo “Pinky” Rojas lideró un grupo de familiares de víctimas de delitos que presentaron en la Legislatura un pedido de juicio político contra Pedicone, acusándolo de liberar a detenidos de manera discrecional.