En diálogo con Los Primeros TV, Enrique Salvatierra, gerente de ANSES Tucumán, confirmó que se encuentran a la espera de la noticia oficial de Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la ANSES a nivel nacional, sobre una nueva etapa de pago del Ingreso Familia de Emergencia: “estamos esperando el anuncio oficial de Fernanda Raverta, directora ejecutiva, antes de fin de mes, donde podría darse el anuncio de un cuarto IFE”.

Salvatierra aclaró que ayer fue el ultimo día de pago del beneficio, lo cual ayudó a desconcentrar el movimiento de personas en el microcentro tucumano. El titular de la ANSES en Tucumán, recordó el motivo por el cual se creó el Ingreso Familiar de Emergencia y por qué se espera una nueva etapa de dicho beneficio: “El IFE vino a cubrir las necesidades económicas de la gente que no podía trabajar por la pandemia y desgraciadamente esa situación no cambió. Por eso se cae de maduro que habrá un cuarto IFE”.

Según estipula, antes de fin de mes saldría el cronograma de pago para el mes de octubre, donde se especificará la fecha de cobro. Salvatierra, aclaró que “ya no pueden presentar papeles aquellas personas entre 18 y 25 años que debían demostrar que no vivían con sus padres para cobrar el ingreso”. Una de las nuevas restricciones que tendrá el nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia será respecto a aquellos presos con sentencia firme, sector que generó una gran repercusión dentro de la sociedad: “Otro grupo que no entra en esta nueva etapa de pago son aquellas personas que estén condenadas por sentencia firme”.

En los últimos días, producto de la nuevas medidas respecto a la compra de dólares ahorro, distinto bancos del país restringieron la venta de la moneda extranjera, debido a la falta de datos para corroborar que los compradores ingresen en el contingente de personas autorizadas por las nuevas disposiciones. “Ayer se dispuso que la ANSES comparta su base de datos con el banco central, de esta forma aquellas personas que cobran algún beneficio no van a poder comprar los 200 dólares mensuales”, vaticinó Salvatierra.

Por último, el gerente de ANSES se refirió a los presentamos a jubilados y pensionados. Aclaró que estos deben sacar turno en ANSES, mientras que los beneficiaron de AUH pueden sacar turnos por la pagina web de la entidad. “Se suspendieron los pagos hasta poder buscar una nueva forma para cobrar los préstamos. Hay un proyecto de ley que se encuentra en cámara de diputados que busca modificar la fórmula de cobro para que la gente pague un interés normal y habitual”, concluyó Enrique Salvatierra, a la espera de que en los próximos 20 días haya novedades para los jubilados y pensionados que necesiten solicitar préstamos.