Comenzaron a marchar y los amenazaron para que dejen de pedir justicia

Luciano Lencina de 22 años perdió la vida en una balacera el pasado 26 de Julio, mientras regresaba a una fiesta en Los Vázquez. Lencina regresó a su domicilio a dejar a su sobrino y al retornar a la fiesta, donde se encontraba su novia, se encontró con un grupo de jóvenes que estaban realizando tiros en la calle porque no los dejaban ingresar al evento. Elina Lencina, hermana de la víctima, asegura que al ver a Luciano, los jóvenes le dispararon en una de sus piernas y cuando intentó correr le propinaron otro disparo en la espalda que habría acabado con la vida de Lencina.

“Nosotros no creemos que haya sido una bala perdida, pero no sabemos por qué le dispararon, por eso es lo que pedimos justicia”, señaló Elina. Inundada de dolor y con una ausencia enorme, Mercedes Gómez, mama de Luciano, contó la situación que les toca vivir día a día con los presuntos asesinos de su hijo: “nos dicen que los disculpemos y pasan todos los días a burlarse de nosotros y nos amenazan. Ellos saben que no tenemos plata para pagar un abogado, mientras que ellos tienen un policía en la puerta de su casa que los cuida”.

Desde que ocurrió el asesinato, la familia Lencina fue juntando fuerzas entre todos para poder salir a marchar por la justicia de Luciano. Hoy, Gabriela Pedernera, cuñada de la víctima, fue amenazada por uno de los sospechosos y su hermano mientras se dirigía a su casa: “regresaba junto a mis sobrinos, que son menores de edad, y en la intersección de Jujuy y Magallanes, “Titila” González, hermano de uno de los imputados, Samuel González, que venia a la par de “Titila”, me tira el auto encima para que me caiga de la moto. Mientras hacía eso, me apuntaba con un revolver en la mano y me amenazaba para que deje de pedir justicia por mi cuñado”.

Mercedes Gómez, mama de Luciano, junto a su hija y su cuñada aseguran que van a “seguir día y noche participando en la marchas por la justicia de Luciano”.