Espeluznante: nuevo tráiler oficial de “La Maldición de Bly Manor” en Netflix

Netflix compartió un nuevo tráiler oficial de “La Maldición de Bly Manor”, la serie de terror que estrenará en los próximos días. ¡No te pierdas el impresionante avance!.

Los productores de The Haunting of Hill House volverán a aterrar a los aficionados porque preparan el lanzamiento de La Maldición de Bly Manor en Netflix. Con una historia diferente, pero con el mismo horror sobrenatural, la nueva serie promete impactar tanto como la primera. Así lo hizo saber el nuevo tráiler que fue presentado este miércoles.

La trama se basa en la novela de terror de 1898 The Turn of the Screw de Henry James y cuenta la historia de una joven institutriz contratada por un hombre para cuidar de sus sobrinos en la casa de campo de la familia. Al llegar a la finca, comienza a ver apariciones que hacen terrorífica su estadía.

Disponible en NETFLIX el 9 de octubre de 2020.