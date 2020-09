Cantando 2020: La fuerte revelación de Laura Novoa que sorprendió al jurado

Laura Novoa tuvo una nueva presentación este miércoles en el Cantando 2020. La actriz interpretó “La vida es un carnaval de Celia Cruz” junto a su compañero Pato Arellano. Si bien su performance no convenció al jurado, su coach hizo un pedido especial y Novoa contó que es disléxica.

Nacha Guevara realizaba su devolución, cuando la coach pidió por favor que no la midieran con la misma vara a Laura Novoa y le dio el pie a la actriz para que contara algo de su historia personal que hasta ahora no se sabía. “La verdad es que soy disléxica y hago un esfuerzo enorme. En el teatro es más fácil, pero acá se complica”, contó.

“La paciencia que me tienen. No puedo pensar a veces, las cosas que nos pasan a los disléxicos. Es un gran aprendizaje estar acá”, aseguró. “En la elección del tema no fui inteligente. Tenía que buscar un tema más lento”, cerró Novoa.