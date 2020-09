Por error Twitter bloqueó y limitó decenas de cuentas

Se desconoce el motivo, pero la red social Twitter sufrió durante algunas horas problemas que afectaron a los usuarios y que, según informó la compañía, ya fueron solucionados. Esta vez se trató de varios perfiles que fueron bloqueados, o que sus características están limitadas, aunque desde la empresa confirmaron que no fue por tuitear sobre un tema en particular.

Poco antes de las 17 de la Argentina la compañía confirmó el problema con un mensaje en su plataforma. “Estamos viendo un número de cuentas que fueron bloqueadas o limitadas por error y no por que tuitearon sobre un tema en particular. Estamos trabajando para deshacer esto y volver esas cuentas a la normalidad”, explicaron.

Varios usuarios reportaron este problema en la red social. Como @ladriguruok, que mostró algunos de los perfiles restringidos, incluyendo el de Máximo Kirchner.

We're seeing a number of accounts that have been locked or limited by mistake and not because they Tweeted about any particular topic. We're working to undo this and get those accounts back to normal.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 23, 2020