Denuncian al cementerio San Agustín por nuevas tumbas fuera del predio

Vecinos de Yerba Buena, denuncian al Cementerio San Agustín por estar cavando nuevas tumbas fuera del predio original, las cual que contaminan peligrosamente las napas de agua. Los residentes de la zona aseguran que tenían una reunión con las autoridades para saber si la actividad de la necrópolis iba a contaminar las napas de agua de la zona, pero antes que se concrete la junta ya habían realizado un entierro en dichos terrenos.

El Dr. Agustin Goyán, vecino del country El Nogal, comentó que el proyecto de ampliación es “un procedimiento que nació viciado de ilegalidad, porque no se cumplieron con requisitos administrativos que exige el municipio con respecto a la titularidad de los terrenos”. Además, remarcó la nulidad de los estudios presentados por las autoridades del cementerio: “Lo más importante es que presentaron un estudio de impacto ambiental correspondiente al año 2014, estudio que no se corresponde con el contexto actual”.

Goyán comentó que hay problemas de agua en toda la zona debida a que se fueron instalando barrios y casas nuevas desde 2014 para adelante y que las napas en la zona del piedemonte son un reservorio de agua para toda la ciudad. De estas napas, comentan los vecinos, se abastecen de agua gran parte de los yerbabuenenses y ya está evidenciado que la actividad de cementerios contaminan el recurso hídrico como así también la tierra.

Otra de las vecinas que se movilizaron para denunciar esta situación, comentó que “en el año 2003, como proyecto de habilitación de un crematorio, el cementerio pedía la autorización para abrir esta nueva función debido a los impacto ecológicos que producía el entierro de cuerpos en el napas y ahora quieren ampliar la cantidad de tumbas”.

Vicente Bellomio, relató su experiencia al denunciar esta situación en la Municipalidad de Yerba Buena: “presente una nota con la firma de los vecinos y no recibí respuestas formales. Traté de comunicarme con el secretario de gobierno que me derivó al sub director de cementerio, quién desconocía totalmente la situación que estaba denunciando”.