Taxistas tucumanos se oponen a la llegada de Uber y convocan a una marcha

La mayoría de los taxistas en Tucumán han entrado en un estado de alerta ante la posibilidad concreta del desembarco de Uber. Es por eso que marcharán el próximo 14 de octubre en protesta a la situación dentro de una jornada de movilización nacional.

“En todas partes del mundo no lo quieren a Uber, porque no aporta en impuestos. No paga a la Municipalidad, a la Provincia, ni al país. Son capitales extranjeros y esas recaudaciones van a parar a paraísos fiscales. Hace un tiempo nos reunimos con los concejales de la comisión de Transporte y ellos se manifestaron en contra de la llegada de Uber”