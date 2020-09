Las estaciones de servicios en Tucumán venden un 30% menos de combustibles

La pandemia de coronavirus provocó la caída en las ventas de las estaciones de servicios de Tucumán de hasta un 30% promedio en todos los combustibles, lo que pone al sector en un escenario preocupante. La situación no difiere demasiado de las perspectivas nacionales, que se refieren al cierre de unas 900 empresas, afirmó el titular de Capega (Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines), Daniel Gargiulo.

“Tucumán no escapa a la realidad del país y hoy, las estaciones de servicios no son rentables. Eso lo sienten mucho más las que están en la ciudad, ya que experimentan la caída de las ventas, producto de la disminución de la circulación de las personas por la pandemia. Todo hace presumir que mientras siga esta emergencia sanitaria, las cosas no van a cambiar”, dijo el empresario.

“En lo que va del año los combustibles han tenido un aumento inferior al 10% lo que pone a la actividad en una situación crítica por el retraso en el precio y porque los costos siguen aumentando, a lo que hay que sumarle la carga de la mano de obra”, agregó.