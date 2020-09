Tini Stoessel estrenó “Duele” junto al rapero tucumano Jhon C

La cantante y actriz Tini Stoessel estrenó su canción “Duele” este jueves junto al rapero tucumano Jhon C. A pocas horas de estrenarse, el video ya cuenta con más de 1 millón y medio de reproducciones en YouTube.

Minutos antes del estreno, la artista dio una conferencia vía zoom. “¿Quién no tuvo un vínculo de esos que cuesta cortar, aunque te lastima como las espinas de las rosas? Y el tango entre dos mujeres es para representar que no se necesita más que a una misma para salir adelante”, dijo.

La canción suena al estilo tango fusión. “Quería probar con un género que nos representa a los argentinos. Como antes me había animado al reggaetón y a la cumbia, ahora quise animarme con el tango”, sostuvo Tini.

La joven ya había aclarado en sus redes sociales que la canción no está dedicada a su ex novio, Sebastián Yatra, quien fue vinculado a la actriz Danna Paola: “La canción la escribí hace casi dos años y no alude a nadie en particular. No siempre los temas tienen un destinatario”.