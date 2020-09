“No hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos ante la desigualdad de género”

El presidente Alberto Fernández presentó el Programa Acompañar, dirigido a personas que sufren violencia de género, a quienes les brindará asistencia económica y acompañamiento integral. “En el siglo XXI no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos ante la desigualdad por género y menos podemos tolerar que haya violencia, infamia, maltrato y agresión psicológica por ser mujer”, dijo el jefe del poder ejecutivo nacional.

En la residencia de Olivos, estuvieron en la presentación la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. “El Estado avanza en su rol de auxiliar a la mujer que sufre violencia de género y se encuentra sin posibilidades de actuar por mantener un vínculo de dependencia económica con quien la somete” detalló Fernández.

Respecto a la importancia de erradicar la violencia de género, el presidente de la nación hizo referencia a la relevancia de la Ley Micaela: “Es una ley que nos reconstruye como los hombres que somos para entender los efectos nocivos de la violencia de género. El Poder Ejecutivo y el Legislativo ya ha avanzado en implementarla, respetarla y generar conciencia sobre la igualdad los derechos de la mujer”. Siguiendo ese hilo, apuntó contra la justicia por no aplicar dicha ley: “es importante que entienda (por la justicia) el problema del que estamos hablando, porque ellos van a juzgar a los victimarios. Y si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema“.

El Programa, que forma parte del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, busca garantizar a través de convenios con las provincias y los municipios la asistencia económica a personas en riesgo y contará con una inversión de casi 4.500 millones de pesos. La iniciativa abarca además otros dispositivos de asistencia, asesoramiento, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia y busca promover de manera integral el acceso a derechos económicos, sociales y políticos.

