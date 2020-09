Grave denuncia: Perdió a su padre, pero no sabe si fue por cáncer o Covid-19

Raúl recibió una llamada este viernes, cerca de las 9.00 de la mañana, por parte del sanatorio donde su padre (Raúl Lapen) estaba internado. Le comunicaron que el paciente había fallecido.

Cuando se presentó en el lugar, Luz Médica, le informaron que su padre falleció por un paro cardiorrespiratorio producto de un cáncer pulmonar. Raúl tuvo que preparar el cuerpo de su padre en la morgue y cuando la empresa de sepelio llegó para el traslado, comenzaron las controversias.

La empresa Flores no retiró el cuerpo argumentando que el paciente falleció por Covid-19, según la indicación del sanatorio. Situación que Raúl desconocía.

“Estoy pasando una situación sumamente angustiosa. Estoy siendo víctima de esta empresa que dijo que mi papá murió de cáncer y de un paro cardiorrespiratorio”

“Cuando solicitamos los servicios de la empresa Flores, vino el servicio de logística y a ellos le dijeron que este paciente realmente murió por Covid. Entonces, el servicio fúnebre tuvo que cambiar el protocolo y a nosotros no nos dijeron eso”

“Me expusieron porque yo cambié a mi padre, tuve contacto directo y no me dieron las medidas de protección. Yo pedí ayuda y todos se negaron diciendo que estaban muy ocupados. Me vi expuesto junto a un cadáver con Covid y con otros cuerpos posiblemente contagiados”

“El acta de defunción dice paro cardiorrespiratorio y cáncer de pulmón”

“¿Dónde queda mi salud, la salud de mi familia? La esposa de mi padre es paciente de riesgo. la gravedad del asunto es tremenda”

“Acá en Luz Médica me niegan que mi padre tenía Covid, la empresa Flores me dice que el sanatorio les comunicó que mi padre tenía Covid. Que las empresas me den explicaciones”