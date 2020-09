Rodríguez, Atiat “No queremos que UBER entre a la provincia”

"No queremos que Uber entre a la provincia"

Antonio Rodríguez, referente de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera, señaló que el ingreso de UBER a nuestra provincia significará una competencia desleal para el sector.

Rodríguez, dirigente del sector, anunció que “el 14 de octubre participarán en una movilización contra Uber que se hará en todas las provincias. Estamos compitiendo con una aplicación que es ilegal. Sin embargo, aclaró que si la situación lo requiere, movilizarán antes de esa fecha. En Tucumán, el servicio de taxis involucra a 120.000 personas directa o indirectamente, que viven de esta actividad”.

También remarcó que “el servicio de taxis paga sus impuestos que redundan en beneficio de la ciudad. En cambio, Uber no paga tributos. El objetivo de nosotros es que ellos no trabajen. Estuvimos reunidos en el Consejo Deliberante, nos confirmaron que no permitirían el ingreso de UBER”.