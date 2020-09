Un “ángel” le regaló una moto al cadete solidario

¿Se acuerdan del cadete solidario a quien le robaron la moto? No lo van a poder creer: apareció un “ángel” anónimo y le regaló una moto para que pueda seguir trabajando.

El hecho se produjo este jueves en plaza Urquiza. Luego de realizar ejercicios regresó para buscar su moto pero ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

El jueves por la noche un persona, que no quiso dar a conocer su nombre, se comunicó con el cadete para ofrecerle una moto y que pudiera seguir trabajando. Todos los detalles le cuenta a Mariana Romero en esta entrevista.

Bueno por dónde empezar , la verdad que me siento tan sorprendido y muy agradecido por toda la gente que se sumó a compartir las imágenes del robo en las redes , hoy recibí una llamada de una persona que le vamos a llamar “angel” porque aunq no se llame así es lo que realmente es , me dijo que pase por su casa a buscar una moto que a él lo ayudo muchísimo en un momento y que quería que me ayude a mi ahora , la verdad pensaba que era una broma hasta que llegue a su casa y me estaba esperando , la emoción fue enorme y el agradecimiento hacia el y hacia su familia va a ser de por vida , crean en que las cosas buenas suceden , no dejen que por algo malo les cambie su forma de pensar , crean en un mundo mejor porque si se puede lograr , muchísimas gracias a todos por todo esto y que dios le de el doble a cada uno que desde su lugar ayudo.