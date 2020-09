¿Cuándo concurrir a un consultorio de febriles?

Pablo Marengo, director del hospital Néstor Kirchner, comentó que solo deben concurrir al consultorio exclusivo para febriles aquellas personas que tienen sintomatología compatible con la enfermedad. “El problema es la cantidad de gente que hay, que quieren ser atendidos y que no tienen sintomatología. Viene porque quieren que le hagamos el hisopado, o porque estuvieron en una reunión o pasaron por el frente de alguien que estaba positivo y ellos quieren saber. Esto no está indicado. Está indicado sólo para los sintomáticos”, explicó Marengo a Radio Nacional.

“Vienen a arriesgarse, primero, a un lugar donde teóricamente viene la gente que está posiblemente enferma. Si no tienen síntomas no tiene sentido, porque no corresponde el hisopado. Se les da un formulario para que ellos carguen como contacto estrecho si lo han sido y se aíslen, y luego epidemiología hace el seguimiento como corresponde”, continuó detallando la visión del organismo de salud.

De la misma manera, Marengo recordó utilizar la aplicación para dispositivos móviles del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, “Tuc-Salud”, donde se puede buscar los consultorios febriles y la app le indica el más cercano a su domicilio para evitar movilizarse a grandes distancias.