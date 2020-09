Obtuvo dictamen el proyecto del impuesto por única vez a las grandes fortunas

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este viernes dictamen favorable al proyecto de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, con el respaldo del Frente de Todos y bloques provinciales, y pese al rechazo de Juntos por el Cambio. El dictamen mayoría obtuvo 27 firmas, mientras que el dictamen de minoría obtuvo 22.

Al tratarse de una ley impositiva, que requiere 129 votos (la mitad más uno del total), el apoyo de los cuatro diputados de Córdoba y de tres legisladores del Frente e Concordia, a los que se sumarán tres de Unidad Federal para el Desarrollo, 1 de Juntos por Río Negro y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) fueron considerados clave para sancionar la iniciativa.

Según el informe AFIP presentó el lunes en la comisión, se espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas. De ese total, 7.438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 todavía no lo hicieron, declara dicho informe.

Entre las reformas propuestas por el oficialismo para lograr un consenso de votos, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, explicó que para calcular el patrimonio de la persona física no se tomará la declaración de bienes presentada de diciembre de 2019, sino desde la fecha de promulgación de la ley para “evitar planteos de retroactividad”. También informó que no se aplicará a los personas que no tengan residencias en la Argentina, es decir las empresas multinacionales que tienen domicilio en sus países. Heller dijo que la mitad de la recaudación provendrá de las “253 personas que tienen fortunas superiores a 3.000 millones de pesos, que aportarán 153 mil millones de pesos, y otras 372 que tienen patrimonio entre 1.500 y 3.000 millones, con lo cual 625 aportarán 180 mil millones de pesos de los 307 mil millones que se quieren recaudar”.

Fuente: Minuto uno