La exportación de arándanos en duda por la suba en el precio del flete

APRATUC es la Entidad que congrega a los productores de arándanos de Tucumán. El año pasado, alcanzó a exportar cerca 4.000 toneladas de esta fruta, por un valor de unos U$S 20 millones Free On Board (Libre a bordo, puerto de carga convenido).

Este año, desde la asociación advierten que se registró un aumento considerable del flete, por lo que la exportación ya no sería rentable mediante esta vía.

“Si no hay precios razonables, no habrá vuelos. Si las tarifas siguen altas, el precio de la fruta en el mercado no validará o cubrirá esos costos. Los precios previstos para la venta del producto no resisten una logística tan cara”