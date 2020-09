Paro de docentes universitarios: “hay docentes que están ganando por debajo de los $10.000”

El paro convocado por CONADUH abarca 30 universidades de todo el país con el eje central del reclamo en el aumento salarial. Los docentes aseguran que el gobierno levantó la paritaria dispuesta para el mes febrero, la pasó para junio y sacó la clausula gatillo. Pasado casi tres meses de la fecha prometida, cuentan que todavía no hay una oferta formal hecha para establecer el salario de los educadores. El paro nacional es de 24 horas y en Tucumán decidieron optar por una duración de 48hs debido a reclamos particulares que se llevan a cabo en la provincia.

Diego Toscano, secretario general de ADIUNT, contó a Los Primeros TV que los docentes tienen un 35% de desvalorización salarial. “Pedimos un 40% de recomposición del salario dado que todavía no terminó el año y vivimos en una situación inflacionaria. No entendemos por qué el gobierno no prioriza la educación pública. Tenemos entendido que quieren ofrecer un aumento del 7% para este año y 8% para el próximo, es decir, un 15% hasta 2022“, manifestó Toscano.

El dirigente de ADIUNT contó la preocupante situación que viven los docentes universitarios: “En la docencia universitaria hay 5 categorías y distintas dedicaciones, pero hay docentes de dedicación simple que están ganando por debajo de los $10.000. Para estar por encima de la línea de pobreza, un trabajador debe tener cuatro cargos de dedicación simple o uno de dedicación completa”.

Nadia Plaza, secretaria adjunta de ADIUNT, se refirió a la deserción estudiantil producto de la virtualidad: “Las autoridades se niegan a hacer un relevamiento sobre el tema. Como docente estamos acostumbrados a manejar 1000 alumnos y este año se registran entre apenas 400 y 500. Lo preocupante es que no podemos saber las causas porque no quieren averiguar que sucede”.

Plaza estima que un tercio de los estudiantes que se inscribieron a principio de año abandonaron sus estudios durante el 2020. Toscano, por su parte, expuso que el gobierno no invirtió en conectividad para palear el contexto actual que están viviendo los alumnos, lo cual produjo una gran deserción estudiantil debido a que no pueden hacer frente al método de cursado, sumado a que varios perdieron sus trabajos con los que costeaban su educación.