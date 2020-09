Asumió la nueva directora del Hospital Centro de Salud

La doctora Liliana Gordillo quedó al frente de la conducción del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán a partir de hoy, en lugar de Marcelo Ferraro, médico perteneciente al servicio de Cirugía, quien renunció a causa de “situaciones estrictamente personales”.

El desafío continúa. Estuve trabajando junto al doctor Ferraro, que es un gran profesional y persona. Quiero agradecer a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por seguir confiando en mi gestión”, dijo Gordillo en diálogo con el programa Los Primeros.

Por su parte, el doctor Ferraro agradeció “al Ministerio de Salud Pública de la Provincia y a la ministra Rossana Chahla, quien me ayudó mucho con mi elección; a las autoridades del Siprosa, representadas por el doctor Luis Medina Ruíz, por su excelente trato y acompañamiento. De ellos aprendí muchísimo”.

Subrayó que su alejamiento de la dirección del hospital obedece a “situaciones estrictamente personales que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo ni con ningún lineamiento político. Mi renuncia no significa que me aleje de la pandemia ni de la gestión ni del hospital. Todo lo contrario, seguiré en la lucha por el Centro de Salud. Tengo mucha vocación por la salud pública”.

En ese sentido, Gordillo, quien se desempeñó como subdirectora junto a Ferraro, destacó el trabajo que vienen realizando desde hace más de seis meses para contención de la pandemia de Covid-19 y sostuvo que, en ese marco, “el personal de salud necesita de la comunidad, que nos entienda, nos apoye y que, por favor, todas las personas mantengan las medidas de bioseguridad”.

Además, remarcó que el hospital “en ningún momento dejó a ningún paciente sin atención”, y que “trabajan, en estos momentos, con mucho apoyo del sector privado de la salud, con las obras sociales”.

Sobre el funcionamiento de los consultorios de febriles, que atienden las 24 horas, indicó que “deben concurrir los pacientes que son diagnosticados, que saben que son positivos, y presentan algún síntoma; también, deben hacerlo quienes no han sido diagnosticados y tengan síntomas específicos de Covid-19, para ser revisados por el médico”.

Fuente: Comunicación Tucumánntr