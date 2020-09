Dr. Miroli: “Sí va a haber vacuna, sí nos vamos a vacunar”

Un mensaje concientizador corto y preciso del Dr. Alfredo Miroli con el Periodista Pedro García. No te lo pierdas.

El reconocido médico tucumano, Alfredo Miroli, dejó un mensaje concientizador, corto y preciso, sobre la situación actual de la pandemia y los temores ante la demora de una vacuna para hacer frente al coronavirus. “Sí va a haber vacuna, sí nos vamos a vacunar, sí va a haber una gran cantidad de personas vacunadas antes de fin de año”, declaró el especialista en inmunología en el programa Punto de Partida.

“Cuando decimos que la prevención es de todos, me abarca. ¿Por qué yo debo estar en casa y vos en un asado o abrazado con un correligionario? ¿Por qué yo no puedo viajar y vos sí?“, manifestó el Dr. Miroli respecto a la forma de comunicar mediante acciones y discursos de las autoridades gubernamentales, a lo que agregó: “prefiero siempre hablar de nosotros, no de ellos”.