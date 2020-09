Denuncia que pagó $1500 a agentes viales para no perder la moto

Franco iba de urgencia en su moto rumbo al Sanatorio Sarmiento y un control vial de la municipalidad lo detuvo en la esquina de Junín y avenida Sarmiento. Tiene vencidos los papeles de la VTV y el seguro, situación que derivó en la denuncia.

“Venía hasta el Sanatorio Sarmiento, me pararon los municipales y me piden los papeles. La moto es mía pero me faltaba la VTV y el seguro. Les dije que venía a ver a mi mamá, que recién la traen en la ambulancia y está grave. Me dijeron que me tenían que hacer una multa y me tenían que secuestrar la moto. Les dije que encima tenía $1500”

“Me pidieron una cuota mínima de $2500 que debía pagar en el momento para que me secuestren la moto. Entre ellos dijeron ´hacelo con cuidado por que vamos en cana todos, que no te vea nadie´. Me sacaron $1500, todo lo que tenía”.