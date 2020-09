Consideran “positivos” a quienes sufran síntomas asociados a Covid-19

Debido a la cantidad de casos positivos de Covid registrados en Tucumán, para el Sistema Provincial de Salud Pública de Tucumán, la detección rápida de infectados que puedan convertirse en pacientes a los que se les podría agravar la enfermedad por motivos clínicos, es una estrategia prioritaria para la sanidad pública.

Así lo detalló el jefe del Laboratorio Central de Salud Pública, Dardo Costa, en una entrevista desarrollada por LV12: “Hoy en día todo el mundo quiere tener su diagnóstico y saber si puede seguir con su vida normal. Pero en la actualidad las estrategias cambiaron: si tengo síntomas, soy una persona joven y no sufro comorbilidad, me tengo que quedar en casa aislado. Nuestros consultorios de febriles no deberían ser centros de hisopados, hoy tienen que atender pacientes con comorbilidades y riegos de agravamiento de la enfermedad. En esos pacientes tenemos que llegar de forma rápida, internarlos y derivarlos a los lugares que correspondan”.

Además, señaló que en este momento, una persona que sufre uno de los síntomas de Covid, ya es considerado positivo: “no necesitamos un resultado confirmatorio. Lo importante es llegar a los pacientes a los que sí se les puede agravar la enfermedad: mayores de 60 años, con inmunodeficiencia y comorbilidad. En estos pacientes es donde se tiene que poner mayor atención”.

Por último, explicó: “Como sociedad tenemos que ser conscientes. Es verdad que tenemos derecho a saber si estamos contagiados, pero las estrategias van cambiando de acuerdo a la cantidad de casos. La sociedad tiene que saber que los lugares de atención son para los pacientes que son población de riesgo”.