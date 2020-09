Turismo en crisis: “el mercado no será rentable durante los próximos 24 a 36 meses”

El sector turístico en el país y la provincia está tratando de hacer frente a la nueva realidad. Líderes y cámaras de la industria exigen ayuda urgente a los gobiernos nacionales y provinciales para que las empresas sobrevivan a la pandemia.

Isaías Cuello, propietario de Outlanders, tuvo que cerrar su empresa al no poder hacer frente a la presión del dólar: “La situación es catastrófica, tanto del turismo emisivo como del receptivo. Las empresas están en una crisis tremenda y no se ve un panorama muy prometedor para lo que se viene. Mi empresa, hoy en día, no está brindando servicios y tenemos una proyección de que el mercado no será rentable durante los próximos 24 a 36 meses”, asegura.

Afirmó que esto no solo es consecuencia del cierre de fronteras sino, también, a “la salida de Latam, la suba del dólar y la caída de proveedores, de clientes y el cierre de otras empresas que va afectando la cadena de valor”.