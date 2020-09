Salones de fiesta: “están vendiendo sus insumos no para reinventarse, sino para comer”

La situación sanitaria actual afecta a todos los rubros y actividades económicas, entre ellos, los salones de fiesta y eventos fueron afectados por las restricciones desde el día 1 de la cuarentena. Julio Heredia, referente de salones de fiestas y eventos, comentó la crítica situación que viven en el rubro: “estamos en una situación limite. Si antes era complicada, hoy llegamos al punto tal que ya no tenemos ni para comer”.

“Estimamos que son 70 salones los que ya cerraron en la provincia, en las redes sociales están vendiendo sus insumos no para reinventarse, sino para comer”, explicó Heredia en alusión a la cruda realidad que les toca vivir. Además hizo un recuento de todos los puestos de trabajo, directos e indirectos, que se encuentran paralizados y la gente que se está quedando sin empleo.

Desde el sector aseguran que el gobierno les pidió no hacer manifestaciones y a cambio les prometieron una ayuda que nunca llegó, a lo que suman amenazas que en caso de manifestarse no recibirán dicha ayuda. Heredia apuntó contra Carolina Vargas Aignasse, quién no da respuestas al pedido de los salones de fiesta: “mientras no se baja a la calle y no tiene empatía con los tucumanos, ella abrió en abril su local a la vuelta de la casa de gobierno”.

“Dicen que falta la firma del gobernador, pero el gobernador no aparece y no nos dan la ayuda estimada de $10.000 pesos para palear los sueldos de cada empleado”, comentó Heredia, a lo que agregó en tono enojado por el accionar gubernamental: “da mucha impotencia, ellos tienen plata, pueden hacer lo que quieran, no saben la crisis que vive la gente, no dimensionan nada”.