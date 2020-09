¿Cuáles son los requisitos y cómo hacer para donar plasma?

La donación de plasma es uno de los tratamientos utilizados para combatir el coronavirus y en Tucumán los recuperados pueden donar para ayudar a quienes contraen esta enfermedad. La Dra. Felicitas Agote, médica en el Hospital Néstor Kirchner, comentó que a partir que se recuperan y desaparecen los síntomas, los pacientes tienen que esperar 21 días para poder donar plasma. El procedimiento se inicia ingresando en la pestaña “Vida” de la página del Ministerio de Salud, donde deben llenar un formulario a través del cual se pondrán en conectado las autoridades sanitarias. En caso de pasar con los requisitos necesarios, se hará una primera extracción para ver la cantidad de anticuerpos y de ser suficiente se procederá a la donación.

Los requisitos que deben cumplir los recuperados de coronavirus para donar plasma son: estar en buena estado de salud, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, no haberse hecho tatuajes en el último año y si recibieron plasma no pueden donar por doce meses. Además, las mujeres no deben haber transitado ningún embarazo. Según el peso y la altura, cada persona tiene un volumen de sangre y cada persona puede donar un 15% de su volemia.

Las profesionales de la salud aclararon que “el tratamiento es para pacientes en estado moderado, no es para pacientes en estado crítico o aquellos que estén en terapia”. Junto a la Bioquímica Mónica Aguilar López, la Dra. Agote explicó que la donación no es dirigida a una persona en específico sino que va al banco de plasma y se distribuye de acuerdo a la necesidad. Estiman que desde que se inició el tratamiento en la provincia, 85 tucumanos donaron plasma para ayudar a los nuevos contagiados.