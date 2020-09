Ahorristas se quejaron al no poder comprar dólares por home banking

Muchos ahorristas intentaron en la jornada de ayer comprar dólares vía home banking, luego que se rehabilitara la actividad con la inclusión de 30% del impuesto PAÍS y la percepción del 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. La sorpresa fue grande al ver que ninguno figuraba como dentro de los alcanzados por las exclusiones dispuestas por el Banco Central.

Los que ocurrió no está claro, pero en principio habría surgido un error en las habilitaciones que bloqueó a quienes cobraron parte de su salario por ATP. La confusión tiene origen en que las nuevas medidas inhabilitaban a dueños y empresarios que solicitaban la ATP para hacer frente a sus gastos, pero no a los trabajadores. Todo indica que hubo un error en la base que se tomó del Banco Central y de la ANSES que inhabilitó gran cantidad de CUIL que no tenían restricciones. Se espera que durante la jornada de hoy el BCRA y las demás entidades financieras destraben esta situación.

Quienes ya no podrán comprar dólar ahorro son los coleros digitales, quienes posean créditos a tasa cero, dueños de empresas con programa ATP, los que operan dólares financieros, beneficiarios de planes sociales, ciudadanos sin ingresos estables, tarjetas refinanciadas, beneficiarios de créditos UVA, titulares de cuentas compartidas y tarjetas con consumos en dólares (los consumos en dólares en la tarjeta se descontarán del cupo mensual)

Fuente: Ámbito Financiero