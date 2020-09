Salta anunció un ATP provincial y confirmó que los comercios reabren el próximo lunes

La pandemia de coronavirus golpeó muy fuerte en la economía de cada una de las provincias de la Argentina, y Salta no fue la excepción, si bien la cuarentena fue más flexible que en otros lugares del país, los comercios, la gastronomía, la cultura, el turismo, y los gimnasios sufrieron un parte mucho más duro..

A raíz de esto, el gobernador Gustavo Saénz dio a conocer en el mediodía de hoy la ayuda económica que recibirán todos estos rubros, Los empleados tendrán además de el ATP nacional, un ATP provincial. En esto el gobierno salteño invertirá 500 millones. A esto se le agregará que las pymes y comercios tendrá subsidios a través de créditos a tasa 0, y excepciones impositivas las cuales se venían pidiendo por el este enorme freno económico que está atravesando cada uno de los sectores económicos de nuestra provincia.

Sáenz, que tenía a su derecha al ministro de Gobierno Ricardo Villada, y a la izquierda al de Economía, Roberto Dib Ashur, comenzó parlamento agradeciendo el apoyo de cada uno de esos sectores en esta última etapa de la cuarentena que obligó a cerrar por 15 días los comercios.

“Sabiendo del sacrificio que viene haciendo la Cámara de Comercio, los empleados; los gastronómicos, los empleados; la cultura; las pymes; las empresas; los gimnasios, el turismo, hemos decidido tomar medidas para apalear en parte el golpe que recibieron durante estos meses. Esto excede a todos, al gobierno, a la gente, y había que tomar medidas y así lo hicimos.

Salta tuvo un aislamiento muy fuerte a fines de marzo, después buscamos el equilibrio entre la salud y la vida de los salteños, también entre la salud y la vida de los comercios, las pymes, y flexibilizamos la cuarentena. Después nos tocó restringir una vez más. Sabíamos que esto podía suceder porque el virus iba a llegar, pero nadie puede decir que en Salta estuvimos encerrado 160 días. La normalidad fue muy distinta a otras provincias y todo sabemos que fue así”.

Y agregó: “Llegó el virus, este se propagó rápido, entonces llegó el tiempo necesario de parar, de Administrar los contagios, porque el comportamiento individual de muchos no acompañó. No es tan difícil cumplir con las normas, pero, lamentablemente, muchos no lo entendieron. Y así debimos decidir restringir la circulación de la gente, y esto resulta hasta injusto para muchos que sí hicieron el sacrificio;, porque hay lugares que por ser esenciales no cerraron nunca, por ejemplo los super, que venden lo mismo que una pyme que no podía abrir. Esto suena a injusto”.

“Tomamos esa decisión injusta, y comenzamos a conversar con todos y cada uno de los más perjudicados en esta determinación, y vimos cómo podíamos acompañarlos. Cómo a hacer para que el Estado les devuelva un poco de todo lo que recibe. Sabemos que no es suficiente, que la situación es compleja, pero nos preocupaban todos los laburantes: los mozos, los cocineros, los empleado de comercios, los de turismo, por eso hablamos con las pymes, empresarios y gremios para buscar una ayuda necesaria!”, indicó Sáenz, quien también recordó a los trabajadores de la cultura, que “desde hace 6 meses no ven un peso”.

Luego resaltó que la determinación que se tomó es con mucho sacrificio por parte de un estado que económicamente tampoco está bien. “Será mucho el sacrificio porque el estado provincial no la está pasando bien tampoco; los recursos son insuficientes, pero entendimos que estos sectores son los más golpeado, por eso le di instrucciones a todos los ministros trabajar con cada uno de ellos para encontrar una ayuda, una salida, y vamos a otorgar subsidios a través de créditos a tasa 0; vamos a acompañar y ayudar a los empresas y pymes a conseguirlos, también habrá excepciones impositivas que era otras de las cosas que nos estaban pidiendo”.

Para los trabajadores habrá un ATP provincial donde “se invertirá 500 millones”, según relató Sáenz, y que será un complemento de aquellos que reciben el ATP nacional.

Y por último, anunció que a partir del próximo lunes volverán a abrir los comercios, los gastronómicos y los gimnasios, estos últimos, con protocolos mucho más estrictos en los cuales todavía se están trabajando. “De esta manera vamos a volver a apelar al comportamiento individual, salir de esto depende de todos, no solo de un sector, dependen de cada uno de lo salteños”, finalizó.

Fuente: El Tribuno