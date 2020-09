Violencia de género: “Tengo miedo de denunciarlo, de estar aquí”

Mauro Lobo es uno de los acusados de agredir a Héctor Segura (34 años) el 6 de octubre del año pasado, el hincha de San Martín que falleció tras 10 meses de agonía debido a los graves golpes que recibió.

Lobo estuvo detenido por la causa y ahora, Valeria, su ex mujer lo ha denunciado por violencia de género. Lobo fue detenido pero la justicia lo liberó.

“Tengo miedo de denunciarlo, de estar aquí. Nunca hicimos algo para perjudicarlo, lo aconsejamos. No lo entiendo. Pone de excusa a nuestra bebé y yo se la entregaba por miedo para que la vea. Siempre puse todo de mí para que nos llevemos bien porque hay una bebé de por medio que siempre va a estar. No sé que hacer para que no se enoje porque no sé cómo va a reaccionar. Tengo miedo por la vida de mi hija”

“No sé si sus amenazas son ciertas pero yo le creo. Quiero que nos deje tranquilas, que nos deje vivir. ¿Qué mal hice en esta vida para estar así? Hace cuatro años que me separé y desde ese momento que no tengo vida. Me siento desprotegida”