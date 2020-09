Sergio Berni: “Con las Taser nos evitábamos dos muertos”

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo que “no hay duda que con las Taser nos evitábamos dos muertos”. “En esta situación, la ideología no se puede entrometer”, sentenció.

El funcionario fue entrevistado en el programa “Alguien tiene que decirlo”, que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

“Lo que pasó ayer -por este lunes- vale la revisión de ciertas cuestiones ideológicas que no valoran la vida de la ‘yuta’ y tienen a la Policía como moneda de cambio”, señaló.

Además, insistió en la importancia de las armas Taser en este tipo de hechos.

“Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza, lo que a uno le permite usar la legítima defensa”, agregó.

También pidió dejar de lado la ideología para discutir este tipo de cuestiones.

Video: así murió Juan Pablo Roldán, el policía asesinado por un delincuente en Palermohttps://t.co/wk6683QM4r pic.twitter.com/noCHID9D9P — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) September 29, 2020

“En el 2020 no podemos estar discutiendo si la Taser sí o no por una cuestión ideológica. La gente que discute las Taser no está en la calle y no tiene el riesgo que sus hijos sean apuñalados”, expresó.

Finalmente, negó que la inseguridad en la provincia “esté desmadrada”.

Cabe recordar que el efectivo fue herido de varias puñaladas por un hombre que, tras el ataque, fue baleado en pleno barrio porteño de Palermo, por lo cual ambos fueron trasladados a un centro de salud de la zona y murieron.

Fuente: Cadena 3