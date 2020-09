César González, titular de UTA, dio positivo para coronavirus

El secretario general de UTA, Cesar González, confirmó mediante un audio de wastsapp, que dio positivo para coronavirus, “Compañeros delegados tengan ustedes buenas tardes, espero que todos estén bien. Lamentablemente yo no tan bien, me hice el hisopado y me salió positivo para coronavirus. estoy haciendo la cuarentena en mi casa junto a mi familia”.

En cuanto al conflicto económico señaló “Estamos haciendo gestiones para que el Gobierno de la provincia logre adelantar los fondos y las empresas abonen los sueldos atrasados. Mientras pueda haré las gestiones mediante teléfono para que logremos percibir los sueldos adeudados”, explicó el titular de UTA.