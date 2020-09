Masso pedirá la remoción de Yanotti en el ERSEPT

El legislador Federico Masso anunció que solicitará la remoción de Santiago Yanotti como presidente del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). Ante la polémica por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, desde las autoridades del ERSEPT explicaron que los aumentos son una necesidad para las empresas, por lo que en la Legislatura se tratará en la jornada de mañana dicho asunto en busca de adherir a las disposiciones nacionales de congelamiento de tarifas.

“Pareciera que @santiagoyanotti desconoce la crisis , sueldo congelados , ventas de Comercios en caída , poder adquisitivo destruido por la inflación , miles de perdidas de empleos . Usted de que lado esta ? De los usuarios o de la Empresa . Reflexione” publicó Federico Masso en su cuenta de Twitter.

No conforme con esto, el parlamentario apuntó irónicamente contra el funcionario y aseguró que pedirá su remoción en el puesto: “Si usted conoce la realidad y necesidades de la empresa de electricidad pero desconoce la dura realidad de los usuarios esta transitando en contramano. Deje el ERSEPT y asuma en el Directorio de EDET. Voy a solicitar en la sesión de mañana a mis pares de los distintos bloques que quitemos el acuerdo que le dio la Legislatura al Presidente del ERSEPT. No podemos sostener una persona que no defiende los interese de los usuarios”.