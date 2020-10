Nacha Guevara explicó el origen de sus temblores: “No se preocupen”

Tras un desafortunado comentario de Lola Latorre, Nacha Guevara aclaró cuál es su estado de salud. Durante la gala de nominaciones del Cantando 2020, la jurado se mostró herida por la situación que se desató y le pidió a la joven participante hablar cara a cara.

Mientras tanto, la actriz aclaró mediante un video en su cuenta de Instagram cuál es su estado de salud: “Cuando hago esto (mueve levemente la cabeza) es consciente, es voluntario, porque si no me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general, me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir o quiero ser concisa, completa, decirlo todo, y tengo tiempo limitado, me ocurre”.

“Cuando estoy en Cantando, me ocurre que miro ciertas cosas, algunas tan feas, y trato de descifrar cómo puedo encararlo, cómo hablarle al otro sin ofenderlo ni descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso, pero no se preocupen. Si tuviera una enfermedad, la verdad es que no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso, porque eso le pertenece a cada uno. Y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que plazca. Así que quédense tranquilos, palmeritas mías”, expresó.

La artista agradeció a sus seguidores: “Gracias por todo, por acompañarme, los saludos, por estar ahí, por el cariño, la confianza. Son una linda compañía. Muchas gracias. No me voy a emocionar, no voy a llorar. Pero es una linda emoción, créanme”.

A su turno, Yanina Latorre agradeció públicamente a Guevara: “Gracias por decir que lo de Lola fue involuntuario. Y como ya te lo dijo ella en privado, mi familia te pide disculpas. Diego y yo nos hacemos cargo de los errores de Lola. De los errores se aprende”.