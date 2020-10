Denise Dumas tiene síntomas de coronavirus tras el positivo de “Campi”: “Me cuesta respirar”

Una gran cantidad de famosos se contagiaron de coronavirus. Ahora Martín Campilongo se sumó al listado tras realizarse un hisopado que le dio positivo. La noticia la confirmó la esposa del humorista, Denise Dumas, en Hay que ver, el programa de espectáculos que conduce con José María Listorti por la pantalla de El Nueve.

“Martín ahora está un poco mejor. Lo más loco es que él no salía para nada, solo a hacer compras. El lunes a la noche me dijo que no se sentía muy bien. Durante toda la madrugada tuvo 38 de fiebre. Ayer llamamos rápido para que vengan a hisoparlo y nos enteramos que era COVID positivo”, aseguró desde su casa en una comunicación por Skype que realizó con sus compañeros de trabajo.

Desde que aparecieron los síntomas, toda la familia permanece aislada. La modelo y sus hijos no se realizaron el hisopado, ya que son considerados positivos por mantener un contacto estrecho con Campi. Durante la charla, Denise comentó que comenzó a tener síntomas: “Ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. No siento ningún olor. Me pueden hundir en vinagre, en nafta. No siento nada”.

Luego, Dumas explicó: “Me empecé a sentir mal, me cuesta mucho respirar y tengo mucho dolor de cuerpo”. En cuanto a la salud de sus hijos, afirmó que Santi tiene fiebre, Ema no huele nada. Mientras que Fran e Isa están perfectas. “Estamos (en casa) todos juntos, tratamos de no amontonarnos. Pero yo me tengo que ocupar de todos y cuando te sentís tan mal es muy difícil. Ayer no me podía levantar de la cama para cocinar…”, señaló.

Más allá de que no debieron ser internados, la conductora manifestó su preocupación sobre su estado de salud y habló de las recomendaciones que le dio el médico: “Yo he tenido problemas de pulmones toda mi vida. Tengo una sensación fea cuando respiro, como si tuviera una bronquitis y mucha tos. El médico me dijo que tengo que estar atenta a la falta de aire. El resto de los síntomas se pasan con paracetamol”.

Por último, la modelo contó que están recibiendo ayuda de sus allegados. Les dejan las bolsas con productos del supermercado en la puerta de la casa. Así que, por el momento, no les falta nada. Sin embargo, explicó que lo malo de esta situación es que tanto ella como su marido no están pudiendo ayudar a sus seres queridos.

“Martín se estaba ocupando de su padre que está solo y lo necesita. El lunes yo iba a ir a ver a mamá y como él ya estaba medio raro decidí esperar. Menos mal porque contagiar a otros te genera miedo”, afirmó Dumas, que deberá estar aislada durante diez días para volver a trabajar en la pantalla chica. Mientras que Campi se está preparando para debutar en el nuevo programa de Florencia Peña que se emitirá por la mañana a través de la pantalla de Telefe.

