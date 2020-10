Taxistas vuelven a reclamar por la inseguridad que viven en las calles

Al grito de “seguridad“, los taxistas han vuelto a reclamar por las calles del Gran San Miguel. Lo han hecho hace un mes, anoche, y este jueves por la tarde.

Se han cansado de los asaltos recurrentes en algunas zonas y de que la policía y la justicia, según ellos, no haga nada para protegerlos.

Aseguran que intervienen y se cuidan entre ellos mismos.

“Esto no es tan solo para los taxistas, es para los colectiveros, para todos. A partir de las seis de la tarde, esto es tierra de nadie. El que me roba a mí hoy, es el mismo que me va a robar mañana por que está suelto. La policía no hace nada. Todos sabemos quienes son los delincuentes y quienes venden la droga. La policía está prendida con ellos. No es posible que nosotros estemos perdiendo horas de trabajo para pedir algo que nos corresponde por derecho”