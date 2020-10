Penal de Concepción: Un interno subió al techo para reclamar la prisión domiciliaria

El interno Diego Mercado, que cumple una condena en la Unidad Penitenciaria Nº3, realiza la protesta por cuarto día consecutivo.

La madre, Silvina Raquel Campos, manifestó que su hijo está purgando una condena por cinco años, de los cuales ya lleva cumplido dos años y medio. “Me recibió en la mañana de hoy el jefe de la Unidad Penitenciaria, quien me informó que la protesta es porque mi hijo quiero hablar con la jueza que tiene competencia en estos asuntos pero que, por estos tiempos, la misma no viene por este lugar“.

También, Silvina dijo que “mi hijo pretende obtener una prisión domiciliaria, ya que su conducta es intachable dentro del penal. Tiene 25 años y está cumpliendo una condena por un robo“.

Por último, Raquel contó a que teme por la salud de su hijo ya que él es diabético, además de las posibles medidas disciplinarias que puede adoptar el penal.

FUENTE: Vientos Tucumanos